Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-01-2026 ore 11 | 25

Al momento, la viabilità principale nella regione Lazio si presenta scorrevole e senza criticità, con alcune eccezioni: il sottopasso di via Appia presso l'aeroporto di Ciampino è chiuso a causa delle recenti piogge, così come la via Laurentina e alcune strade a Genazzano. Sulla regionale 155 di Palestrina sono in corso lavori con senso unico alternato fino alle 16:30. Restate aggiornati sulle condizioni del traffico e sulla viabilità locale.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio la circolazione al momento si prese nel complesso scorrevole è priva di criticità lungo le principali strade e autostrade della nostra regione abbiamo quindi uno sguardo alle altre notizie a seguito delle forti piogge permane la chiusura al transito su via Appia del sottopasso altezza aeroporto di Ciampino il traffico qui transita sulle rampe laterali con inevitabili ripercussioni alla viabilità chiuse per la stessa causa anche la via Laurentina tra via Vittorio a te via del Fosso di Radicelli e via Gramsci a Genazzano ci spostiamo a Palestrina sulla regionale 155 di Fiuggi altezza intersezione con via della Selce È attivo il senso unico alternato per lavori di alberature a cura di Astral il termine dei lavori è previsto per le 16:30 di oggi 7 gennaio prestare Dunque attenzione alla segnaletica sul posto chiudiamo con lo sport sale l'attesa Lecce tra Lazio e Fiorentina allo stadio Olimpico fischio di inizio questa sera 20:45 incontro valido per la diciannovesima giornata di campionato di calcio di Serie A Attiva la consueta disciplina di traffico nella dell'impianto sportivo già a partire dal primo pomeriggio e Matteo Rossi Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio

Roma-Viterbo, il sistema hi-tech per la gestione del traffico: così treni più frequenti e sicuri lungo la tratta dei pendolari - La Regione Lazio ha siglato una convenzione con Rete ferroviaria italiana e Astral per investire ... msn.com

Rocca, dalla Regione Lazio 50 milioni euro per la metro C di Roma - E' l'annuncio fatto dal presidente della Regione Francesco Rocca, intervenuto in aula nel corso della discussione per ... ansa.it

#Roma #viabilità Via Salaria, per le conseguenze del maltempo la strada è chiusa nel tratto compreso tra piazza di Priscilla e via di Ponte Salario. Direzione Tangenziale Est traffico deviato su via di Tor Fiorenza. x.com

Maltempo: aggiornamenti viabilità Roma Nord Ancora chiusa la galleria Farnesina sulla Tangenziale-via del Foro Italico, per le conseguenze del maltempo Chiusura di via Edmondo De Amicis Nel quadrante nord-ovest della città, per le conseguenze del malt - facebook.com facebook

