Forza Italia porta il progetto comunale delle tate in consiglio comunale

Nicola Stanzani, capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale, ha presentato una domanda d’attualità in Question Time per chiedere chiarimenti all’amministrazione sul futuro sul progetto Tata Bologna. Progetto che, come ben spiegato dalle tate coinvolte e confermato dall'assessore alla scuola. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

