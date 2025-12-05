Via libera dal consiglio comunale al progetto della società unica patrimoniale idrica della Romagna

Riminitoday.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

, approvato con 19 voti favorevoli, 1 contrario e nessun astenuto. Approvati anche il documento unico unitario - composto dalla relazione sull’attuazione del piano di razionalizzazione periodica. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

via libera consiglio comunaleRimini, seduta fiume in Consiglio: ok alla società idrica e a tre delibere strategiche - Via libera a tutte le delibere in agenda: gestione idrica, partecipate, bilancio e servizi pubblici al centro della seduta ... Come scrive altarimini.it

via libera consiglio comunaleVia libera dal Consiglio comunale al nuovo Piano industriale per l’appalto di raccolta dei rifiuti - Il via libera al nuovo piano industriale per l'appalto di raccolta dei rifiuti in città e nelle marine è arrivato nel corso della seduta del Consiglio comunale a Palazzo Carafa. Scrive trnews.it

via libera consiglio comunaleVia libera dal Consiglio Comunale all’Accordo Transattivo per chiudere la vicenda delle aree sportive di Fonte dell’Olmo - Il Consiglio Comunale di Roseto degli Abruzzi ha approvato, nella seduta di ieri sera con i voti ... Scrive abruzzolive.it

via libera consiglio comunaleVilla De Capoa, Affidamenti sottosoglia, via libera ad ulteriori Regolamenti - CAMPOBASSO  – Questa mattina la VIII Commissione Statuto e Regolamenti ha licenziato due testi importanti, che ora approdano in Consiglio comunale per la discussione e l’approvazione finale: il nuovo ... Come scrive molisenetwork.net

via libera consiglio comunaleCatanzaro, via libera del Consiglio al polo sportivo e sociale di Siano: “Seduta storica” - Il Consiglio comunale approva all’unanimità un nuovo polo sportivo e sociale a Siano e altri interventi urbanistici su Fortuna e Tirionello. Si legge su catanzaroinforma.it

via libera consiglio comunaleMonreale, via libera in Consiglio comunale all’acquisto della caserma dei carabinieri - L’assemblea ha detto sì al necessario assestamento di bilancio MONREALE, 25 novembre – Torna a riunirsi giovedì 27 novembre alle 18. Lo riporta monrealenews.it

Cerca Video su questo argomento: Via Libera Consiglio Comunale