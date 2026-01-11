Verissimo Andrea Sempio parla del fratello di Chiara dei veri amici e della festa di Natale tra colleghi

Oggi, 11 gennaio, Andrea Sempio è stato ospite a Verissimo, dove ha affrontato vari temi, tra cui il giallo di Garlasco. Durante l’intervista, ha condiviso il rapporto con Marco Poggi, fratello di Chiara, e ha parlato dell’importanza delle amicizie autentiche e delle occasioni di convivialità, come la festa di Natale tra colleghi. Un momento di riflessione sulla vita e i legami umani.

Oggi 11 gennaio Andrea Sempio è stato ospite a Verissimo dove, tra le altre questioni legate al giallo di Garlasco, ha raccontato il suo rapporto con Marco Poggi, fratello della vittima, Chiara, e con i suoi amici più stretti. Nonostante la vicenda giudiziaria che lo vede indagato, Sempio ha chiarito che l'amicizia con Marco è sempre rimasta solida: "L'amicizia è andata avanti, assolutamente. Non credo proprio che lui abbia mai avuto dubbi nei miei confronti", ha spiegato Sempio, sottolineando come abbiano sempre evitato di parlare del caso per rispetto del dolore e della famiglia. Il giovane ha raccontato che, quando la notizia della nuova indagine è trapelata sui giornali, Marco lo ha contattato lo stesso giorno per esprimere dispiacere e vicinanza: "Ci siamo fatti forza a vicenda, era l'unico modo per affrontare quella situazione devastante".

