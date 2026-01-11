Il dipartimento di stato Usa invita i cittadini americani a lasciare immediatamente il Venezuela
Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha emesso un avviso di sicurezza raccomandando ai cittadini americani presenti in Venezuela di lasciare il Paese il prima possibile. La decisione è motivata da crescenti preoccupazioni riguardo alla sicurezza e alla disponibilità di assistenza consolare. La comunicazione sottolinea l’importanza di adottare le necessarie precauzioni e di seguire le indicazioni ufficiali per garantire la propria incolumità.
Il governo degli Stati Uniti ha emesso un nuovo avviso di sicurezza rivolto ai cittadini americani presenti in Venezuela, esortandoli a lasciare il Paese “immediatamente” a causa di crescenti preoccupazioni legate alla sicurezza personale e all’ incapacità di fornire assistenza consolare o di emergenza. L’avvertimento è stato pubblicato dall’ ambasciata statunitense a Caracas in un avviso di sicurezza aggiornato il 10 gennaio 2026. Milizie armate e pericoli per gli americani. Secondo l’avviso, ci sono segnalazioni di gruppi armati, noti come “colectivos”, che stazionano lungo le strade venezuelane e avrebbero istituito posti di blocco con l’obiettivo di perquisire veicoli alla ricerca di cittadini statunitensi o di prove di sostegno agli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
