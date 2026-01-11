Venezuela è iniziata la guerra per il potere L’esercito guidato da Cabello teme le purghe della vicepresidente Rodríguez

In Venezuela, si sta sviluppando una lotta per il potere tra le principali istituzioni. Le tensioni tra l'esercito, guidato da Cabello, e la vicepresidente Rodríguez stanno portando a un progressivo smantellamento delle strutture di intelligence, con evacuazioni rapide degli uffici dell'Helicoide. La situazione riflette un fragile equilibrio politico, segnato da conflitti interni che minacciano la stabilità del Paese.

Lo smantellamento dell’Intelligence, costretta a svuotare in fretta e furia gli uffici dell’ Helicoide. La presenza statunitense nella statale Pdvsa, dove decine di manager sono stati spazzati via in un colpo solo. E addirittura l’annuncio inatteso del rilascio di 400 prigionieri politici e ostaggi, esautorando il ministro dell’Interno Diosdado Cabello. A solo una settimana dalla cattura di Nicolás Maduro e della moglie Cilia Flores, la presidente ad Interim Delcy Rodríguez prova a smantellare in fretta e furia la spectre militare che da quasi tre decenni muove i fili della vita politica ed economica del Paese. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Venezuela, è iniziata la guerra per il potere. L’esercito guidato da Cabello teme le purghe della vicepresidente Rodríguez Leggi anche: Delcy Rodríguez, Diosdado Cabello, Vladimir Padrino: chi resta al comando a Caracas? La «triade» del potere chavista Leggi anche: Venezuela, la vicepresidente Delcy Rodríguez: "Il Paese è pronto a difendersi" Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Venezuela, gli Usa provano a rovesciare Maduro: “Dovrebbe dormire con gli occhi aperti”. E a Caracas iniziano le purghe - Fonti Usa confermano che, al di là delle navi da guerra a poche miglia di Caracas, la strategia di Washington punta a “rovesciare il presidente venezuelano Nicolas ... ilfattoquotidiano.it #usa L’attacco al Venezuela del 3 gennaio è solo l’ultimo capitolo di una storia iniziata più di due secoli fa. Dal “cortile di casa” alla politica del “grande bastone”: dalla Corea al Cile, dal Vietnam al Nicaragua all’Argentina #ilmamilio - facebook.com facebook 2026 LIBERATE ALBERTO TRENTINI ! detenuto in Venezuela #albertotrentinilibero #AlbertoTrentini La detenzione di Trentini operatore umanitario italiano, è iniziata il 15 novembre 2024 in Venezuela mentre lavorava per l'organizzazione non governat x.com

