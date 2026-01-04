La vicepresidente del Venezuela, Delcy Rodríguez, ha richiesto l’immediato rilascio del presidente Nicolás Maduro e della first lady Cilia Flores. La sua dichiarazione è stata trasmessa in diretta televisiva, in un contesto in cui erano presenti funzionari governativi e militari. La situazione nel paese resta sotto stretta osservazione, mentre il governo mantiene la sua posizione riguardo alle recenti tensioni politiche.

La vicepresidente del Venezuela Delcy Rodríguez ha chiesto l’immediato rilascio del Presidente Nicolás Maduro e della first lady Cilia Flores, apparendo in televisione di stato insieme ad alti funzionari governativi e militari. Intervenendo durante una trasmissione della TV di Stato, Rodríguez ha affermato che la leadership politica e militare del Paese è unita e pienamente mobilitata. Ha insistito affinché Maduro rimanga l’unico presidente legittimo del Venezuela e ha affermato che tutti i rami del governo stanno agendo congiuntamente. “C’è un solo presidente in questo Paese che si chiama Nicolás Maduro Moro”, ha dichiarato. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Venezuela, la vicepresidente Delcy Rodríguez: "Il Paese è pronto a difendersi"

La Russia chiede il rilascio di Maduro E Lavrov telefona alla vicepresidente del Venezuela Rodríguez; Delcy Rodríguez Diosdado Cabello Vladimir Padrino | chi resta al comando a Caracas? La triade del potere chavista.

