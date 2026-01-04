Delcy Rodríguez Diosdado Cabello Vladimir Padrino | chi resta al comando a Caracas? La triade del potere chavista

In Venezuela, il potere politico è concentrato attorno a figure come Delcy Rodríguez, Diosdado Cabello e Vladimir Padrino. Tra questi, la vicepresidente sembra la candidata più probabile per mantenere la continuità del regime chavista. Analizzare le dinamiche tra questi leader è fondamentale per comprendere l’attuale equilibrio di potere a Caracas e le prospettive future del paese.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.