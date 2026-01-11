Vendite al dettaglio Confesercenti | Sempre più acquisti online e fragilità dei consumi interni
Secondo Confesercenti, le vendite al dettaglio nei primi undici mesi del 2025 mostrano una persistente fragilità dei consumi interni. Si evidenzia un crescente spostamento degli acquisti verso i grandi operatori e il canale online, riflettendo cambiamenti nelle abitudini di consumo e una maggiore digitalizzazione del settore. Questi trend evidenziano l’evoluzione del mercato e le sfide per il commercio tradizionale.
Le vendite al dettaglio chiudono i primi undici mesi del 2025 con un andamento che conferma la fragilità dei consumi interni e un progressivo spostamento degli acquisti verso i grandi operatori e il canale online. Nel periodo gennaio-novembre, infatti, le vendite complessive crescono dello 0,8%. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
