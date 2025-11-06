Commercio al dettaglio Cna | Per stimolare i consumi serve agire con più decisione sulla leva fiscale

ROMA – “Il calo delle vendite al dettaglio tanto in valore quanto in volume a settembre su agosto, registrato dall’Istat, era solo in parte prevedibile, essendo agosto il mese delle vacanze per eccellenza, e pertanto colpisce negativamente. Tanto più che il traino turistico è proseguito anche nella prima metà di settembre e che, d’altro canto, a settembre sono immaginabili spese sul fronte degli acquisti scolastici e del rinnovo del guardaroba”. Lo si legge in un comunicato di Cna Turismo e Commercio. “Questo vuol dire – sottolinea la nota – che la dinamica positiva dei prezzi non è da sola in grado di stimolare i consumi anche per la situazione internazionale instabile che non aiuta a decidere spese apparentemente superflue”. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

