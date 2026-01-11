Ustioni fino al 70% del corpo | perché la guarigione è una maratona clinica

Le ustioni che coinvolgono fino al 70% della superficie corporea rappresentano una delle condizioni più complesse da gestire in ambito medico. La loro cura richiede un percorso prolungato e multidisciplinare, spesso definito come una vera e propria maratona clinica. Nei reparti specializzati, i pazienti affrontano un percorso di recupero che coinvolge diverse fasi e competenze, con l’obiettivo di favorire la guarigione e il miglioramento della qualità di vita.

Nei reparti che curano i grandi ustionati ci sono corpi chiamati ad affrontare una delle sfide più estreme alla sopravvivenza. «Ogni giorno guadagnato è una fortuna», hanno spiegato in questi giorni i medici impegnati nelle cure dei superstiti della tragedia di Crans-Montana, ricoverati con ustioni estese e condizioni cliniche definite fin da subito critiche. È una frase che, dal punto di vista medico, riassume tutta la complessità di questa condizione. Spesso non si tratta di lesioni localizzate, ma di una vera e propria malattia sistemica che coinvolge l’intero organismo. Quando il fuoco o il calore danneggiano una porzione significativa della superficie corporea, il corpo entra in una fase di profonda instabilità che può durare settimane. 🔗 Leggi su Open.online

