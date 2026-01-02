Tre feriti gravissimi al Niguarda | Ustioni fino al 40% del corpo

Tre persone sono rimaste gravemente ferite all’ospedale Niguarda di Milano a causa di ustioni che interessano fino al 40% del corpo. Le operazioni di soccorso sono state rapide e coordinate, mentre i testimoni hanno riferito di elicotteri che sorvolavano l’area poco dopo la mezzanotte. La dinamica esatta dell’incidente è ancora in fase di accertamento, e le autorità sono impegnate a fornire aggiornamenti sulle condizioni dei feriti.

Le luci degli elicotteri bucano appena il buio sopra l' ospedale Niguarda di Milano, ma il rumore delle pale lo sentono tutti, anche chi s'è trovato a passare al pronto soccorso il primo dell'anno e sa già che quelli che arrivano sopra la sua testa sono "i ragazzi dalla Svizzera". G.G., sedici anni, di Milano, M.M., coetaneo, di Roma, ed E.P., 29 anni di Cattolica. Non c'è tra loro Leonardo, quindici anni lui, irreperibile dopo la tragedia nel bar di Crans Montana. Suo fratello Mattia, 23 anni, s'è precipitato al Niguarda a cercarlo, come stanno facendo i loro genitori in Svizzera: "Siamo disperati, vogliamo solo trovarlo".

Crans-Montana, Bertolaso: "Al Niguarda tre ragazzi italiani feriti" - Tre ragazzi italiani sono stati trasportati con l'elisoccorso all'ospedale Niguarda di Milano in seguito alla tragedia avvenuta la notte di Capodanno in un ... msn.com

Bertolaso, al Niguarda di Milano tre giovanissimi italiani rimasti feriti a Crans-Montana - Sono in arrivo all'ospedale di Niguarda di Milano tre ragazzi italiani giovanissimi coinvolti nell'esplosione di Crans- altoadige.it

I gravissimi fatti sono avvenuti in occasione del soccorso prestato dal 118 ai feriti nell'incidente di via Carducci, quello dove un'ambulanza della Sogit si è schiantata contro una Skoda - facebook.com facebook

Gravissimo bilancio per l’ #esplosione avvenuta nella notte in un bar di #CransMontana, rinomata località turistica svizzera. Secondo la polizia cantonale del #Vallese, i feriti sono circa 115, in gran parte in modo grave, mentre le vittime sarebbero circa 40. T x.com

