Tumori | pianista Allevi ‘guarigione dell’anima porta con sé guarigione del corpo’
“La ricerca scientifica ha a cuore la guarigione del corpo ma c’è anche la guarigione dell’anima e magari l’anima può predisporre il corpo alla guarigione. Questo è un altro degli intenti del film documentario: riuscire a liberare la nostra anima da tante sovrastrutture, pensieri inutili e inessenzialità, tanto da poter ritrovare un’energia interiore, una gioia . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Impegno comune contro i tumori, un evento promosso in occasione dell’Ottobre Rosa dall’europarlamentare @Lara Magoni. L’iniziativa ha riunito il mondo istituzionale, i vertici della sanità locale e l’associazione Cuore di Donna, con l’obiettivo di rafforzare la - facebook.com Vai su Facebook
Tumori: pianista Allevi, ‘guarigione dell’anima porta con sé guarigione del corpo’ - “La ricerca scientifica ha a cuore la guarigione del corpo ma c’è anche la guarigione dell’anima e magari l’anima può predisporre il corpo alla guarigione. Come scrive msn.com
Tumori: alla Festa del cinema di Roma il docufilm ‘Allevi Back to Life’ - Il pianista, musicista e compositore Giovanni Allevi racconta in ‘Allevi Back to Life’ il suo percorso di malattia e la sua storia di rinascita. Segnala pianetagenoa1893.net