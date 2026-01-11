Una grande Fiorentina non basta | il Milan pareggia allo scadere

Nel match tra Fiorentina e Milan, il risultato si è deciso negli ultimi istanti, con il pareggio per 1-1 arrivato nei minuti finali. Un esito che premia la squadra rossonera, interrompendo la vittoria della Fiorentina e mantenendo in bilico le rispettive posizioni in classifica. La partita si è svolta all’Artemio Franchi, offrendo un confronto equilibrato e ricco di tensione fino al fischio finale.

FIRENZE – Il Milan la riprende per i capelli, proprio quando il sipario stava per calare. All’Artemio Franchi finisce 1-1, un pareggio deciso al fotofinish che lascia l’amaro in bocca alla Fiorentina e salva la domenica di Massimiliano Allegri. Tutto succede al 90?. Saelemaekers strappa un pallone velenoso a Dodo sulla fascia – tra le proteste veementi dei padroni di casa – e innesca Fofana. Il tocco verticale trova Nkunku: destro violento, palo interno e rete. Il check del VAR conferma: il gol è regolare. È la doccia fredda per una Fiorentina che aveva accarezzato l’impresa. La gara, vibrante fin dall’avvio, ha vissuto due volti distinti. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

