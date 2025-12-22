Il Milan Primavera di Mister Renna torna in campo ma, purtroppo, arriva la beffa: il resoconto del match contro il Napoli. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan Primavera beffato: il Napoli pareggia allo scadere del secondo tempo

Leggi anche: Primavera, Napoli-Milan termina 1-1: ennesimo pareggio allo scadere che sa di beffa. Il commento

Leggi anche: PRIMAVERA LIVE – Napoli-Milan 0-0: inizia il secondo tempo

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Primavera: Napoli-Milan, le pagelle. Pandolfi metronomo, Castiello spreca - 1 in casa del Napoli: rossoneri riacciuffati sull'ultima azione della partita dalla zampata di Caucci che pareggia il vantaggio su rigore di Simone Lontani. milannews.it