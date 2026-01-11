Un sogno diventa realtà attraverso un insieme di progetti concreti, che si manifestano nei cantieri e nei palcoscenici. Duecento iniziative raccolte in un

La concretezza di duecento progetti che passano dai cantieri e si sviluppano sui palcoscenici, fatti di “mattoni“ e di eventi. La luna e la pietra, i due elementi scelti per sintetizzare il sogno di una città che ha contagiato un territorio intero. Un territorio da sempre diviso ma che stavolta sembra proprio essere riuscito ad unirsi. Il collante è quel sogno trasformato in “volere“ che è la candidatura di Massa capitale della cultura 2028. La città, intorno al suo progetto-dossier, è riuscita a radunare talmente tante forze che per scriverle tutte sul depliant ha dovuto usare il carattere più piccolo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Un sogno... capitale . Duecento progetti per un dossier corale.

