Capitale dell’arte 2027 Online l’intero dossier | Nulla andrà disperso
"Quella di Pietrasanta non è una candidatura-evento, ma il rinnovamento di un patto tra arte, territorio e comunità, una sfida concreta che parla all’Italia e al mondo". Terminano così le 67 pagine che compongono il dossier con cui la Piccola Atene si era candidata a capitale dell’arte contemporanea 2027 e che da ieri, come da volontà dell’amministrazione comunale, è pubblicato online sul sito del Comune. Nonostante il sogno sfumato il 17 ottobre a Roma, quando il ministero della cultura ha assegnato il titolo ad Alba, il dossier "Essere arte. O dell’umanità dell’arte", contenitore di circa 40 progetti, non verrà accantonato ma portato avanti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
