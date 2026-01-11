Un fiore per Aurora Livoli stuprata e strangolata a Milano Centinaia in strada e un’unica richiesta | Stop ai femminicidi

A Milano si sono svolte manifestazioni per chiedere un contrasto più efficace ai femminicidi, dopo il tragico omicidio di Aurora Livoli, 19 anni, violentata e strangolata. La vicenda solleva interrogativi sul funzionamento del sistema e sulla prevenzione di tali tragedie. Centinaia di persone hanno espresso la loro solidarietà e la richiesta di azioni concrete per fermare questa spirale di violenza contro le donne.

Milano – Che cosa ha sbagliato il “sistema“ perché un pregiudicato assassino era libero di girare, violentare e uccidere ancora? E che cosa “sbaglia“ la società perché queste morti atroci, i femminicidi, continuano e continuano: solo tre mesi fa la vittima si chiamava Pamela Gemini, neanche trent’anni, accoltellata 34 volte, a una manciata di metri da via Paruta dove la notte fra il 28 e il 29 dicembre è stata stuprata e uccisa Aurora Livoli, che di anni ne aveva solo 19. Anche per fare una riflessione su questa violenza ormai quotidiana che pare una strada senza uscita, un centinaio di persone a rappresentanza di oltre sessanta associazioni, la maggior parte del quartiere, hanno portato simbolicamente un fiore lì, nel luogo in cui Aurora è stata assassinata e abbandonata cadavere. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

