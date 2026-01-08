Aurora Livoli l' indagato confessa di averla violentata e strangolata

Durante un interrogatorio nel carcere di San Vittore, Emilio Gabriel Valdez Velazco ha confessato di aver violentato e strangolato Aurora Livoli, la giovane di 19 anni trovata senza vita a Milano a fine dicembre. La confessione rappresenta un passo importante nell’indagine sull’omicidio di Aurora, avvenuto nel cortile di uno stabile milanese. Le autorità continueranno le verifiche per chiarire tutti gli aspetti della vicenda.

La confessione arriva durante l'interrogatorio nel carcere di San Vittore. Emilio Gabriel Valdez Velazco, indagato per l'omicidio della 19enne di Monte San Biagio Aurora Livoli, trovata senza vita alla fine di dicembre nel cortile di uno stabile a Milano, ha ammesso di aver violentato la giovane.

Morte Aurora Livoli, Valdez Velazco confessa l'omicidio: «Pensavo fosse assopita» - Le dichiarazioni riferite dal legale: «Ammissioni rese in un quadro meramente indiziario» ... gazzettadelsud.it

Aurora Livoli, Valdez Velazco confessa: «L'ho violentata, poi non mi sono accorto che è morta. Mi aveva chiesto soldi per le sigarette» - L'uomo, interrogato questa mattina nel carcere di San Vittore dal pm Antonio Pansa e dalla collega ... ilgazzettino.it

Omicidio di Aurora Livoli, l’assassino ha confessato x.com

Aurora Livoli, Valdez Velazco confessa: «L'ho violentata, poi non mi sono accorto che è morta. Mi aveva chiesto soldi per le sigarette» - facebook.com facebook

