Ultimissime Juve LIVE | i bianconeri non mollano Chiesa spunta l’opzione Loftus-Cheek per la mediana

Aggiornamenti in tempo reale sulla Juventus: i bianconeri continuano a lavorare sul mercato, con particolare attenzione a Chiesa e alla possibile acquisizione di Loftus-Cheek per la mediana. In questa panoramica, vengono riportate le ultime novità e sviluppi riguardanti la squadra, offrendo un quadro chiaro e puntuale della situazione attuale. Rimanete informati su tutte le notizie più recenti relative alla Juventus, aggiornate quotidianamente.

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 11 gennaio 2026. Chiesa Juve, l’affare entrerà nel vivo tra dieci giorni: l’attaccante ha detto sì ma. Cosa filtra sul suo ritorno e tutti i prossimi passaggi. Ore 09.45 – Chiesa Juve: il sì dell’ex viola è già in cassaforte, ora si attende Salah. Ramadani in Italia dal 20 gennaio per risolvere il nodo della formula col Liverpool Loftus-Cheek Juve: spunta questa opzione a sorpresa per la trequarti di Spalletti! Nell’affare col Milan può rientrare anche quel bianconero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ultimissime Juve LIVE: i bianconeri non mollano Chiesa, spunta l’opzione Loftus-Cheek per la mediana Leggi anche: Loftus-Cheek Juve: spunta questa opzione a sorpresa per la trequarti di Spalletti! Nell’affare col Milan può rientrare anche quel bianconero Leggi anche: Ultimissime Juve LIVE: novità importanti su Kessiè e Chiesa. Spunta la volontà dell’ala del Liverpool Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Dove vedere la Juventus stasera in diretta streaming; Juve-Chiesa, idea ritorno? Liverpool apre ma solo a una formula; Juve, tris al Sassuolo: Spalletti torna quarto. E nella calza c'è pure il gol di David; Juve-Lecce, David e Openda sprecano: finisce 1-1. Tutte le dichiarazioni. Pisa Juve 0-2: grande vittoria dei bianconeri che soffrono ma escono dall’Arena Garibaldi con 3 punti pesantissimi! Decidono le reti di Kalulu e Yildiz - Pisa Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 17ª giornata di Serie A 2025/26 (inviato all’Arena Garibaldi di Pisa) – La Juve vuole chiudere il suo 2025 con ... juventusnews24.com

Juve Lecce 1-1: tanta sfortuna ma quanti errori! I bianconeri non riescono a vincere allo Stadium la prima del 2026 - Juve Lecce LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 18ª giornata di Serie A 2025/26 (inviato all’Allianz Stadium) – La Juve vuole continuare la sua striscia di v ... juventusnews24.com

