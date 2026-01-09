Ultimissime Juve LIVE | novità importanti su Kessiè e Chiesa Spunta la volontà dell’ala del Liverpool

In aggiornamenti recenti sulla Juventus, si segnalano novità riguardanti Kessiè e Chiesa. È emersa anche la possibilità di un interesse da parte dell’ala del Liverpool. Di seguito le notizie più recenti e le eventuali evoluzioni su questi temi, per rimanere informati sulle ultime dinamiche della squadra bianconera.

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 9 gennaio 2026. Chiesa Juventus, l'esterno ha deciso: vuole tornare subito a Torino! Mediazioni al lavoro per trovare la quadra sulla formula: ultime. Ore 9.45 – Chiesa Juventus, l'esterno ha deciso: vuole tornare subito a Torino! Mediazioni al lavoro per trovare la quadra sulla formula: ultime Kessié Juve, l'affare potrebbe decollare: prime chiamate tra le parti, cosa filtra per il mercato invernale e la prossima estate.

La Juve travolge il Sassuolo per 3-0 e aggancia la Roma - Spalletti torna al Mapei dopo l'ultima in azzurro con l'obiettivo di riscattare il pareggio con il Lecce, emiliani a caccia del sorpasso su Lazio e Atalanta ... msn.com

