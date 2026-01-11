Udinese si ferma Zaniolo | intervento al ginocchio e stop di almeno un paio di settimane Le ultime

Nicolò Zaniolo dell'Udinese si è sottoposto a un intervento al ginocchio, che richiederà un periodo di recupero di almeno due settimane. La società ha comunicato che l'atleta dovrà osservare un adeguato riposo prima di tornare in campo, senza ulteriori complicazioni. La speranza è di ripristinare al più presto la piena efficienza fisica del giocatore, garantendo un recupero completo e sicuro.

Udinese, Nicolò Zaniolo costretto allo stop: intervento al ginocchio e rientro non prima di due settimane, i dettagli Piccolo intervento al ginocchio per Nicolò Zaniolo, che sarà costretto a fermarsi per almeno un paio di settimane. A comunicarlo è stato lo stesso giocatore dell’Udinese tramite Instagram, spiegando di aver accusato un fastidio al ginocchio che . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Udinese, si ferma Zaniolo: intervento al ginocchio e stop di almeno un paio di settimane. Le ultime Leggi anche: Dybala si ferma ancora, almeno tre settimane di stop: lesione di medio grado al bicipite femorale sinistro Leggi anche: Infortunio Zaniolo, il centrocampista dell’Udinese si deve operare al ginocchio: l’annuncio Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Toro, il cuore non basta: l'Udinese passa all'Olimpico grazie a Zaniolo ed Ekkelenkamp; Serie A, pareggio pirotecnico tra Udinese e Pisa: al Bluenergy stadium è 2-2; LIVE Campionato - Torino-Udinese 0-0 - Finisce così; LIVE Campionato - Torino-Udinese 0-0 (37') - Okoye salva l'Udinese al 21'. Zaniolo si opera al ginocchio: "Tornerò più forte". I tempi di recupero dopo l'intervento - L'attaccante dell'Udinese si ferma dopo il problema fisico ma potrebbe esserci per sfidare la Roma: tutti i dettagli ... corrieredellosport.it

Udinese, che tegola: Zaniolo si ferma, deve operarsi al ginocchio, ecco quando torna - L’ex Roma, che con la maglia dell’Udinese era tornato ai suoi migliori livelli, deve fermarsi per ... sport.virgilio.it

Zaniolo dovrà operarsi, l'annuncio: "Nell'allenamento pre-Torino piccolo fastidio al ginocchio" - L'ha annunciato lo stesso attaccante dell'Udinese sui propri canali social. tuttomercatoweb.com

