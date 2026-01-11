Infortunio Zaniolo il centrocampista dell’Udinese si deve operare al ginocchio | l’annuncio

Nella giornata odierna, il centrocampista dell'Udinese Nicolò Zaniolo ha annunciato sui propri canali social di dover sottoporsi a un intervento chirurgico al ginocchio a seguito di un infortunio. L’operazione, confermata dal giocatore, sarà eseguita nelle prossime settimane, segnando un periodo di recupero previsto prima di un possibile rientro in campo. La società e i tifosi attendono aggiornamenti sul percorso di riabilitazione.

del diretto interessato tramite social. Brutte notizie per l’Udinese e per Nicolò Zaniolo, che sarà costretto a un breve stop forzato. L’attaccante azzurro, protagonista indiscusso dell’ultimo match contro il Torino, ha annunciato tramite i propri canali social la necessità di sottoporsi a un intervento chirurgico. Una decisione maturata dopo aver stretto i denti durante l’ultima giornata di campionato, dimostrando un attaccamento alla maglia che i tifosi friulani hanno già ampiamente apprezzato. Il sacrificio contro il Torino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Infortunio Zaniolo, il centrocampista dell’Udinese si deve operare al ginocchio: l’annuncio Leggi anche: Conferenza stampa Runjaic pre Udinese Pisa: «Zaniolo ha sentito un fastidio al ginocchio» Leggi anche: Gilmour si deve operare, altro infortunio per il Napoli: Conte resta con soli quattro centrocampisti Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Udinese, infortunio Zaniolo: è arrivato il verdetto per la 20^ giornata - Dopo il recente problema al ginocchio accusato nella sfida della 19^ ... fantamaster.it

Quando torna Zaniolo? Il centrocampista ko contro il Torino - Il centrocampista bianconero si è infortunato nella trasferta di Torino contro i granata e le sue condizioni preoccupano staff e ... tag24.it

Zaniolo ammonito contro il Pisa, era diffidato: salterà Udinese-Inter per squalifica - Zaniolo è stato ammonito nel corso del secondo tempo per una gomitata rifilata a Canestrelli e non ci sarà contro l'Inter ... msn.com

Zaniolo salta Udinese - Inter: era diffidato, è stato ammonito in Udinese - Pisa - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.