Tuffo della Befana 78 temerari a Tagliata tra dinosauri e Babbi Natale

Il Tuffo della Befana si è svolto a Tagliata di Cervia, il 11 gennaio 2026, con la partecipazione di 78 coraggiosi. Nonostante il freddo e le condizioni invernali, tra dinosauri e Babbi Natale, i partecipanti hanno affrontato con determinazione questa tradizione locale, ormai consolidata. L’evento rappresenta un’occasione per vivere un momento di spirito comunitario e di divertimento, anche nelle giornate più fredde dell’inverno.

Tagliata di Cervia, 11 gennaio 2026 – Il freddo e gli ultimi residui di neve sulle dune non hanno spaventato i 78 temerari che anche quest'anno si sono cimentati nel 'Tuffo della Befana'. Dinosauri, babbi Natale, scimmie, bagnini, pasticcini, tennisti con le racchette anti-zanzare, pinguini-camerieri e molti altri hanno colorato la spiaggia e fatto divertire i tantissimi spettatori accorsi per la festa. Il tradizionale appuntamento a Tagliata di Cervia era stato rimandato per la nevicata dell'Epifania. Ad aggiudicarsi il premio per i costumi più originali sono stati gli 'Us Open Bar', i 'Bis-Rex' e i 'Pinguini sguatteri nucleari', il più giovane a tuffarsi è stato un bimbo di 6 anni e il più anziano Stelio Missiroli, 78 anni.

