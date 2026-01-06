Nonostante la neve, i partecipanti hanno preso parte al tradizionale Tuffo della Befana a Misano Adriatico, davanti a Piazzale Roma. Anche quest’anno, il gesto simbolico ha coinvolto numerosi appassionati, tra cui il sindaco Piccioni, che hanno affrontato le acque fredde per mantenere viva questa tradizione locale. Un momento di spirito comunitario che si ripete con entusiasmo, indipendentemente dalle condizioni climatiche.

La neve non ha fermato i temerari che questa mattina si sono ritrovati nelle acque di Misano Adriatico, davanti a Piazzale Roma, per il tuffo della Befana. La spiaggia imbiancata ha fatto da cornice al tradizionale bagno in mare dell’Epifania che, nonostante il freddo e le precipitazioni nevose. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

© Riminitoday.it - Misano, la neve non ha fermato i temerari del tuffo della Befana: in acqua anche il sindaco Piccioni

Leggi anche: In 150 temerari si tuffano in mare per il tuffo della Befana

Leggi anche: Misano in festa per l'Epifania: dal tuffo in mare alle calze della Befana

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Misano. Tuffo della Befana tra neve e mare: c’è anche il sindaco - La neve non ha fermato i coraggiosi che questa mattina si sono tuffati nelle acque di Misano Adriatico, davanti a Piazzale Roma, per il tradizionale ... corriereromagna.it