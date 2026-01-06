Misano la neve non ha fermato i temerari del tuffo della Befana | in acqua anche il sindaco Piccioni
Nonostante la neve, i partecipanti hanno preso parte al tradizionale Tuffo della Befana a Misano Adriatico, davanti a Piazzale Roma. Anche quest’anno, il gesto simbolico ha coinvolto numerosi appassionati, tra cui il sindaco Piccioni, che hanno affrontato le acque fredde per mantenere viva questa tradizione locale. Un momento di spirito comunitario che si ripete con entusiasmo, indipendentemente dalle condizioni climatiche.
La neve non ha fermato i temerari che questa mattina si sono ritrovati nelle acque di Misano Adriatico, davanti a Piazzale Roma, per il tuffo della Befana. La spiaggia imbiancata ha fatto da cornice al tradizionale bagno in mare dell’Epifania che, nonostante il freddo e le precipitazioni nevose. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
