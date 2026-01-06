In 150 temerari si tuffano in mare per il tuffo della Befana

Questa mattina sul litorale pisano si è svolta la tradizionale discesa in mare per il tuffo della Befana, coinvolgendo circa 150 partecipanti. L’evento, che richiama appassionati e curiosi, rappresenta un’occasione per celebrare la festività in modo originale e salutare, nel rispetto delle tradizioni locali. La manifestazione si è svolta in un’atmosfera tranquilla, con l’obiettivo di valorizzare questa usanza tipica della Befana.

La tradizionale iniziativa della Befana a mare si è svolta questa mattina sul litorale pisano, richiamando circa 150 partecipanti che si sono immersi in acqua per celebrare la festività, tra pubblico e curiosi.  . 🔗 Leggi su Lanazione.it

