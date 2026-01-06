In 150 temerari si tuffano in mare per il tuffo della Befana
Questa mattina sul litorale pisano si è svolta la tradizionale discesa in mare per il tuffo della Befana, coinvolgendo circa 150 partecipanti. L’evento, che richiama appassionati e curiosi, rappresenta un’occasione per celebrare la festività in modo originale e salutare, nel rispetto delle tradizioni locali. La manifestazione si è svolta in un’atmosfera tranquilla, con l’obiettivo di valorizzare questa usanza tipica della Befana.
La tradizionale iniziativa della Befana a mare si è svolta questa mattina sul litorale pisano, richiamando circa 150 partecipanti che si sono immersi in acqua per celebrare la festività, tra pubblico e curiosi. . 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: A Francavilla si rinnova il tuffo di Capodanno: temerari in mare per salutare il 2026 [FOTO]
Leggi anche: Misano in festa per l'Epifania: dal tuffo in mare alle calze della Befana
Le 5 città italiane di mare dove puoi fare il primo tuffo del 2026 - Ecco dove andare per un weekend fuori porta all’insegna del relax e, per i più temerari, del primo tuffo di stagione. esquire.com
48° Cimento Invernale di Arona Il 1° febbraio torna il Cimento Invernale di Arona: un tuffo nel lago, qualche brivido e la solita voglia di stare insieme. I nostri temerari che si tuffano hanno bisogno di incoraggiamento e supporto, per questo anche se - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.