In 150 temerari si tuffano in mare per il tuffo della Befana

Questa mattina sul litorale pisano si è svolta la tradizionale discesa in mare per il tuffo della Befana, coinvolgendo circa 150 partecipanti. L’evento, che richiama appassionati e curiosi, rappresenta un’occasione per celebrare la festività in modo originale e salutare, nel rispetto delle tradizioni locali. La manifestazione si è svolta in un’atmosfera tranquilla, con l’obiettivo di valorizzare questa usanza tipica della Befana.

48° Cimento Invernale di Arona Il 1° febbraio torna il Cimento Invernale di Arona: un tuffo nel lago, qualche brivido e la solita voglia di stare insieme. I nostri temerari che si tuffano hanno bisogno di incoraggiamento e supporto, per questo anche se - facebook.com facebook

