Trump detta le condizioni al Venezuela e dopo il petrolio pretende la fine dei rapporti con Cina e Russia Ira di Mosca e Pechino | Gli Usa violano il diritto internazionale

Le recenti dichiarazioni di Donald Trump, che chiedono al Venezuela di interrompere i rapporti con Cina e Russia, hanno scatenato forti reazioni internazionali. Mosca e Pechino accusano gli Stati Uniti di violare il diritto internazionale, aumentando le tensioni globali. Le conseguenze di queste politiche continuano a influenzare la stabilità regionale, mentre le polemiche sull’intervento statunitense in Venezuela persistono, alimentando un clima di incertezza internazionale.

Passano i giorni, ma non accennano a diminuire le polemiche scaturite dall’attacco degli Stati Uniti al Venezuela, che ha portato alla cattura del dittatore Nicolás Maduro. Ad alimentarle, infatti, ci ha pensato per l’ennesima volta lo stesso presidente americano, Donald Trump, che, non contento di aver ottenuto un innegabile successo militare – inizialmente mascherato come un’operazione antidroga e come un intervento per liberare il popolo venezuelano – ha gettato ulteriore benzina sul fuoco affermando che, se il nuovo governo di Caracas, guidato dalla fedelissima di Maduro, Delcy Rodríguez, non asseconderà i suoi desideri, il tycoon non esiterà a colpire nuovamente il Paese sudamericano. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

