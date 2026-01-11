Trump minaccia Cuba | Accettino un accordo prima che sia tardi

Donald Trump ha nuovamente rivolto minacce a Cuba, invitando il governo a raggiungere un accordo prima che la situazione possa peggiorare. Il messaggio, condiviso su Truth, arriva in un contesto di tensioni internazionali, a pochi giorni dalla cattura di Nicolás Maduro. Questa dichiarazione evidenzia la volontà di influenzare le dinamiche regionali e sottolinea l'importanza di trovare soluzioni diplomatiche rapide.

Donald Trump torna a rivolgere minacce dirette a Cuba con un messaggio diffuso su Truth, a pochi giorni dalla cattura di Nicolás Maduro. Nel post, il presidente degli Stati Uniti sostiene che per anni l’isola avrebbe beneficiato di forniture di petrolio e risorse economiche provenienti dal Venezuela, offrendo in cambio «servizi di sicurezza» ai vertici di Caracas. Trump afferma però che questo schema sarebbe giunto al termine, scrivendo che «la maggior parte di quei cubani è morta nell’attacco degli Stati Uniti della scorsa settimana» e che «il Venezuela non ha più bisogno di protezione da parte di delinquenti ed estorsori che lo hanno tenuto in ostaggio per così tanti anni». 🔗 Leggi su Lettera43.it

