Trump legge in diretta il biglietto privato di Rubio | imbarazzo alla Casa Bianca

Il 9 gennaio 2026, alla Casa Bianca, si è verificato un episodio imbarazzante durante una conferenza stampa, quando il presidente Donald Trump ha letto pubblicamente un biglietto privato ricevuto dal segretario di Stato Marco Rubio. L’episodio, avvenuto in diretta televisiva, ha suscitato attenzione e discussioni sulle modalità di comunicazione e riservatezza tra le alte cariche dello Stato.

Un momento di imbarazzo ha caratterizzato la conferenza stampa del 9 gennaio 2026 alla Casa Bianca, quando il presidente Donald Trump ha letto ad alta voce, in diretta tv, un biglietto privato che il segretario di Stato Marco Rubio gli aveva appena passato durante un incontro con dirigenti delle compagnie petrolifere e del gas. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The Independent (@the.independent) Il presidente era seduto tra il vicepresidente JD Vance e Rubio quando ha chiamato a parlare Ryan Lance della ConocoPhillips. In quel momento le telecamere hanno catturato Rubio che passava a Trump una nota scritta a mano, mentre Vance osservava la scena con espressione perplessa. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - Trump legge in diretta il biglietto privato di Rubio: imbarazzo alla Casa Bianca Leggi anche: Rubio passa un biglietto privato a Trump e lui lo legge ad alta voce: imbarazzo alla Casa Bianca – Video Leggi anche: Imbarazzo alla Casa Bianca, Trump legge ad alta voce un biglietto privato di Rubio durante un incontro con i dirigenti delle Big Oil – Il video La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Venezuela, Maduro arrivato a NY. Rodriguez: Rilasciatelo. Trump scarica Machado; Imbarazzo alla Casa Bianca: Trump legge davanti a tutti un biglietto privato di Rubio; Il dietro le quinte diventa pubblico: Trump legge la nota di Marco Rubio durante la riunione dei dirigenti petroliferi: cosa c’period scritto?; Il Senato Usa approva la risoluzione per limitare Trump in Venezuela. Trump legge in diretta il biglietto privato di Rubio: imbarazzo alla Casa Bianca - Trump legge in diretta il biglietto privato di Rubio durante una conferenza stampa con dirigenti petroliferi. cinemaserietv.it

