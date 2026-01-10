Imbarazzo alla Casa Bianca Trump legge ad alta voce un biglietto privato di Rubio durante un incontro con i dirigenti delle Big Oil – Il video

Durante un incontro con i dirigenti delle Big Oil alla Casa Bianca, Donald Trump ha letto pubblicamente un biglietto privato di Marco Rubio, suscitando imbarazzo. Il video mostra Trump che, rivelando il contenuto del messaggio, ha messo in evidenza un momento inaspettato e delicato. Un episodio che ha attirato l’attenzione, evidenziando l’importanza di rispettare la riservatezza nelle comunicazioni politiche.

«Marco mi ha appena dato un biglietto.», ha detto Donald Trump leggendo ad alta voce, davanti a tutti, un messaggio che doveva essere privato. Ovvero: «Torna alla Chevron. Vogliono discutere di una cosa». La scena si è svolta durante un incontro alla Casa Bianca con i dirigenti delle principali compagnie petrolifere, tra cui Exxon, Chevron e Shell, in seguito all’annuncio del sequestro delle riserve petrolifere venezuelane da parte degli Stati Uniti. Confusione e imbarazzo si sono subito diffusi nella stanza. Rubio a disagio. Rubio era visibilmente a disagio, mentre Trump, con il foglietto ancora in mano, ha cercato di riprendere il filo: «Sì, vai avanti. 🔗 Leggi su Open.online

