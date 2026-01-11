Trofe Sasi a Grassina foto e classifica

Il Trofe Sasi a Grassina, in provincia di Firenze, si svolge come ogni anno organizzato dal Gruppo Podistico Fratellanza Popolare di Grassina. In questa pagina puoi trovare foto e la classifica dell’evento, che testimoniano l’impegno e la passione della comunità locale nel promuovere il movimento podistico toscano. Un appuntamento che conferma la solidità e l’attenzione ai dettagli di questa realtà, apprezzata da atleti e appassionati.

Grassina (Firenze), 11 gennaio 2026 – Il Gruppo Podistico Fratellanza Popolare di Grassina si conferma ancora una volta una delle realtà più solide e apprezzate del panorama podistico toscano, capace di mettere cuore, esperienza e grande attenzione ai dettagli nell'organizzazione dei propri eventi. Anche questa 48ª edizione del Trofeo B. Sasi ha saputo offrire ai partecipanti una manifestazione impeccabile, curata sotto ogni aspetto, dal percorso all'accoglienza. Sono stati oltre 200 i podisti che, allo sparo del Sindaco, in una mattinata dal clima decisamente rigido, hanno preso il via su un tracciato impegnativo ma di rara bellezza.

BAGNO A RIPOLI - L’anno nuovo inizia di corsa, con il 48esimo Trofeo Sasi: domenica 11 gennaio. La competizione promossa dal Gruppo podistico della Fratellanza di Grassina. In programma anche la passeggiata ludico motoria. LEGGI SU SPORTCHIA - facebook.com facebook

