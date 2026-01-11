Trentini Gli 007 al lavoro
Trentini Gli 007 al lavoro Le operazioni per la liberazione dei detenuti politici in Venezuela, sotto il governo di Nicolás Maduro, procedono con difficoltà, suscitando preoccupazioni sulla condizione psicologica di coloro che attendono il rilascio. La situazione rimane complessa e monitorata da vicino, mentre le autorità cercano soluzioni per accelerare il processo e garantire i diritti dei detenuti.
Le liberazioni dei detenuti politici di Nicolas Maduro vanno a rilento e c’è chi parla di ulteriore "tortura psicologica". Sono momenti molto delicati per i prigionieri nelle carceri venezuelane dove molti sono da mesi in cella senza sapere il perché; le famiglie continuano ad attendere i loro cari fuori dagli istituti di pena. Da parte delle persone viene chiesto che "vengano liberati tutti i prigionieri", migliaia e migliaia secondo le opposizioni. Le diplomazie sono al lavoro perché i tempi non siano troppo lunghi. Fino a ora solo una dozzina sarebbero fuori secondo l’ong Foro Penal sui 250 promessi in quella che sembrava un’operazione immediata decisa dalla presidente ad interim Delcy Rodriguez, condivisa con Trump e il fratello Jorge, presidente dell’Assemblea nazionale, che l’ha comunicata in tv. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
