Venezuela al lavoro libertà Trentini

Si lavora per il rientro in Italia di Alberto Trentini, operatore umanitario detenuto in Venezuela, e di altri cittadini italiani coinvolti. Le autorità italiane stanno seguendo con attenzione la situazione, con l’obiettivo di garantire il rispetto dei diritti e la sicurezza degli italiani interessati. La vicenda resta sotto monitoraggio mentre si cercano soluzioni per il loro ritorno in Italia.
22.20 Si lavora per il ritorno in Italia dell'operatore umanitario Alberto Trentini e degli altri italiani detenuti in Venezuela. Il Ministro degli Esteri Antonio Tajani ha dichiarato al Tg2:"Stiamo anche lavorando per vedere cosa si può fare per la liberazione degli italiani detenuti,compreso il cooperante Trentini. Speriamo che con il cambio di regigime e con l'uscita di scena di Maduro si possa riuscire a riportali a casa". Trentini è stato arrestato nel novembre 2024 mentre lavorava per organizzazione non governativa 'Humanity & Inclusion'. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Da Crans Montana al Venezuela, in ogni emergenza, nei momenti più difficili, Antonio Tajani è presente. Con impegno, con rispetto, con umanità. Sempre a tutela dei nostri connazionali. Siamo orgogliosi del suo lavoro per l’Italia. - facebook.com facebook
