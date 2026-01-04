Venezuela al lavoro libertà Trentini

Si lavora per il rientro in Italia di Alberto Trentini, operatore umanitario detenuto in Venezuela, e di altri cittadini italiani coinvolti. Le autorità italiane stanno seguendo con attenzione la situazione, con l’obiettivo di garantire il rispetto dei diritti e la sicurezza degli italiani interessati. La vicenda resta sotto monitoraggio mentre si cercano soluzioni per il loro ritorno in Italia.

Alberto Trentini, ore d'angoscia. Brugnaro chiama Meloni: «Al lavoro in silenzio. Vuoi vedere che per la liberazione dovremo ringraziare Trump?» - Ieri mamma Armanda e papà Ezio, i genitori di Alberto Trentini, hanno trascorso tutto il giorno ... ilgazzettino.it

Alberto Trentini e i detenuti italiani in Venezuela: speranza e apprensione dopo l’arresto di Maduro - Apprensione e speranza per l'operatore umanitario detenuto a El Rodeo e per gli altri connazionali in carcere in Venezuela ... ilfattoquotidiano.it

Da Crans Montana al Venezuela, in ogni emergenza, nei momenti più difficili, Antonio Tajani è presente. Con impegno, con rispetto, con umanità. Sempre a tutela dei nostri connazionali. Siamo orgogliosi del suo lavoro per l’Italia. - facebook.com facebook

Da Crans Montana al Venezuela, in ogni emergenza, nei momenti più difficili, Antonio Tajani è presente. Con impegno, con rispetto, con umanità. Sempre a tutela dei nostri connazionali. Siamo orgogliosi del suo lavoro per l’Italia. x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.