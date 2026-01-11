Tramvia car sharing pannelli fotovoltaici | le proposte degli ambientalisti per Pisa

Il 9 gennaio, a Palazzo Gambacorti, il sindaco Michele Conti ha incontrato una delegazione di La Città ecologica e Legambiente Pisa. Al centro dell’incontro le proposte degli ambientalisti per migliorare la sostenibilità della città, tra cui l’ampliamento del sistema di tramvia, l’implementazione del car sharing e l’installazione di pannelli fotovoltaici. Queste iniziative mirano a promuovere un modello di sviluppo più rispettoso dell’ambiente e più efficiente per Pisa.

