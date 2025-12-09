Parcheggi abbonamenti e car sharing | tutte le novità Amts per la mobilità a Catania

Dal pomeriggio di venerdì 5 dicembre, a Catania sono entrati in funzione nuovi stalli di sosta in via Luigi Sturzo, alle spalle del Corso Sicilia. Il parcheggio, situato fronte civico 52 all’angolo con via Luigi Rizzo, conta circa 60 posti auto e seguirà le stesse modalità di gestione delle. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it