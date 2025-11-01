Traffico Lazio del 01-11-2025 ore 17 | 30

luce verde Lazio Bentrovati incidente a Roma su via Cristoforo Colombo rallentamenti tra via Pontina e Viale dell'Oceano Atlantico in direzione Eur ed ancora in direzione della capitale code a tratti sulla statale 148 Pontina per traffico intenso tra Pomezia e via di Pratica code poi sul tratto Urbano della A24 tra via Fiorentini e la tangenziale est verso il centro auto in fila per traffico sulla Cassia bis tra le rughe Castel de' ceveri in direzione del raccordo anulare per anno fino al 30 novembre i lavori proprio sulla Cassia bis dove si transita su carreggiata ridotta a 3 raccordo anulare il video per via Veientana nuova in direzione le rughe inevitabili code nelle ore di maggior traffico è tutto da Marina riccomi Grazie per l'attenzione in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

