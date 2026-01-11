Ben trovati da Luceverde Roma. Oggi, 11 gennaio 2026, il traffico nella città risulta nella norma, con alcune chiusure temporanee per lavori e emergenze. Tra le principali novità, l’introduzione della Zona 30 nel centro storico, che entrerà in vigore da giovedì. Si segnalano inoltre alcune deviazioni e limitazioni, come la chiusura di Largo Millesimo e via Garlasco. Per aggiornamenti, consultate il sito ufficiale di Roma.

Luceverde Roma ben trovati all'ascolto e buona domenica giornata caratterizzata da traffico nella norma non vuole principali strade cittadine con spostamenti a breve o medio raggio tipici di questo periodo sul fronte della transitabilità nel quartiere di Primavalle la polizia locale Ci Segnala la chiusura al traffico di Largo Millesimo per via Taggia e via di Torrevecchia attenzione alla segnaletica la parola chiusa per una voragine via Garlasco all'intersezione con via Taleggio via Edmondo De Amicis resta chiusa tra il Piazzale dello Stadio Olimpico è via della Camilluccia novità in arrivo al Comune di Roma l'assessore alla mobilità Eugenio Patanè annunciato a partire da giovedì 15 gennaio l'avvio della cosiddetta zona 30 Si tratta di un provvedimento che stabilisce che all'interno del perimetro della ZTL centro storico si dovrà viaggiare sempre Comunque al massimo a 30 km orari provvedimento che comunque già da diversi anni interessa è la 49% di queste strade si allarga in fin area della ZTL del centro coinvolte diverse arterie tra cui via Arenula a via Bissolati e via XX Settembre e anche per tutta la giornata di oggi è ferma per lavori la ferrovia termini Centocelle risposte da Atac corse sostitutive con l'autobus 105 che copre l'intera tratta della ferrovia maggiori informazioni su queste altre notizie sul sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Lazio del 11-01-2026 ore 09:30

Leggi anche: Traffico Lazio del 09-01-2026 ore 09:30

Leggi anche: Traffico Lazio del 01-01-2026 ore 09:30

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Previsioni meteo-traffico weekend 9-11 Gennaio 2026; Traffico 9, 10 e 11 gennaio 2026: le previsioni del weekend; Previsioni traffico Capodanno 2026; Allerta gialla in 5 regioni: gelo, neve e venti di burrasca. Raffiche a 180 km/h in Calabria - Aggiornamento del 11 Gennaio delle ore 00:09.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-01-2026 ore 09:25 - Astral infomobilità Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio la circolazione si mantiene ... romadailynews.it