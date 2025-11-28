La fiamma olimpica torna a Sabaudia dopo 65 anni
E’ stata accesa lo scorso 26 novembre la fiamma olimpica di Milano Cortina 2026 che fra un mese transiterà anche nella provincia di Latina, toccando sette comuni. La torcia è stata accesa a Olimpia davanti al Tempio di Era dall'attrice Mary Mina nel ruolo di grande sacerdotessa; è stata poi posta. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
LE NEWS DI CIAK SABAUDIA "LA FIACCOLA OLIMPICA" A SABAUDIA La "Fiamma Olimpica", accesa ieri 26 Novembre 2025 per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, transiterà a Sabaudia il prossimo 26 Dicembre per fare tappa a Latina - facebook.com Vai su Facebook
La Fiamma olimpica è partita da Olimpia E ora viaggia verso l'Italia Presenti due leggende dello sport tricolore: Stefania Belmondo e Armin Zoeggeler Il 6 dicembre a Roma, poi 60 tappe italiane, 300 comuni, per 12mila km, fino a Milano Vai su X
La fiamma olimpica torna a Sabaudia dopo 65 anni - Il passaggio il 26 dicembre; già in occasione delle Olimpiadi di Roma del 1960 i tedofori percorsero a passo di corsa le strade della città delle dune. Riporta latinatoday.it
Mercoledì la Fiamma olimpica attraverserà l'Umbria (ma è un test): scattano i divieti - Con Terni (l'8 dicembre) terza tappa del viaggio di 63 giorni che terminerà il 6 febbraio allo stadio San ... Si legge su ilmessaggero.it