La fiamma olimpica torna a Sabaudia dopo 65 anni

E’ stata accesa lo scorso 26 novembre la fiamma olimpica di Milano Cortina 2026 che fra un mese transiterà anche nella provincia di Latina, toccando sette comuni. La torcia è stata accesa a Olimpia davanti al Tempio di Era dall'attrice Mary Mina nel ruolo di grande sacerdotessa; è stata poi posta. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

La fiamma olimpica torna a Sabaudia dopo 65 anni - Il passaggio il 26 dicembre; già in occasione delle Olimpiadi di Roma del 1960 i tedofori percorsero a passo di corsa le strade della città delle dune. Riporta latinatoday.it

