Tfr e fondi pensione ora vale l' adesione automatica | cosa cambia per lavoratori e imprese

A partire dal 2026, con l’adesione automatica ai fondi pensione, lavoratori e imprese devono adattarsi a nuove modalità di gestione del TFR. La riforma introduce il principio del “silenzio-assenso” per semplificare l’iscrizione alla previdenza complementare, modificando le procedure e i diritti di ciascuna parte. Ecco cosa cambia nel contesto della manovra previdenziale 2026 e come influirà sulla previdenza futura.

Roma, 11 gennaio 2026 – Torna il "silenzio-assenso" ma cambia verso: vediamo che cosa prevede la manovra 2026 sulla previdenza complementare. Sulla base di un report della Fondazione studi dei consulenti del lavoro. Il Tfr non è solo la "liquidazione" di fine rapporto: è retribuzione differita, che matura anno per anno e viene pagata di norma alla cessazione del lavoro. La base di calcolo resta quella codicistica: per ogni anno di servizio si accantona una quota pari (e non superiore) alla retribuzione annua divisa per 13,5, con riduzione proporzionale per le frazioni di anno. Da quasi vent'anni, però, quel gruzzoletto ha assunto una seconda funzione: finanziare la pensione di "secondo pilastro", cioè la previdenza complementare.

