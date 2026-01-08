Fondi pensione adesione automatica dal 1° luglio 2026 | come funziona?

A partire dal 1° luglio 2026, l'adesione automatica ai fondi pensione entrerà in vigore, secondo quanto stabilito dalla legge 199/2025. Questa misura mira a favorire la previdenza complementare, semplificando il processo di adesione e garantendo un risparmio previdenziale più diffuso. Di seguito, spieghiamo come funziona questa novità e quali sono le principali implicazioni per i lavoratori.

L'adesione ai fondi pensione nel 2026 rappresenta il pilastro della nuova riforma della previdenza complementare introdotta con la legge 1992025. Il provvedimento, approvato dal parlamento nella sessione di bilancio, mira a potenziare il risparmio previdenziale dei lavoratori del settore privato. La normativa interviene a distanza di oltre 11 anni dall'ultimo riassetto organico del comparto, mantenendo i vantaggi fiscali esistenti, ma semplificando l'accesso per le nuove generazioni di occupati. L'obiettivo principale consiste nel garantire una maggiore copertura pensionistica attraverso un sistema che incentivi la partecipazione attiva fin dall'ingresso nel mondo del lavoro.

