Tfr e previdenza complementare | iscrizione automatica ai fondi pensione per i neoassunti con una ‘finestra’ per il diritto di scelta

Una nuova misura introdotta nel maxiemendamento riguarda l’iscrizione automatica dei neoassunti nel settore privato ai fondi pensione, con una finestra di tempo per esercitare il diritto di rinuncia. Questa riforma “silenziosa” mira a incentivare la diffusione della previdenza complementare, coinvolgendo principalmente i lavoratori di prima assunzione, escludendo i lavoratori domestici.

Roma - Nel maxiemendamento arriva una piccola riforma “silenziosa” che può cambiare parecchio la diffusione della previdenza complementare in Italia: per i lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione (con l’eccezione dei lavoratori domestici) scatta un meccanismo di adesione automatica a un fondo pensione, con possibilità di rinuncia entro un termine prestabilito. In parallelo, il testo ritocca alcuni obblighi a carico dei datori di lavoro sul fronte Tfr e mette nero su bianco procedure e “default” d’investimento per chi entra senza una scelta esplicita. L’obiettivo è chiaro: spostare l’ago della bilancia dal “devo decidere io” al “entro, salvo che io esca”, in pratica la logica opt-out già sperimentata in altri Paesi per aumentare le adesioni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

