Terza categoria - gironi A e B San Vito cade Peñarol s’avvicina Atletico Marginone non si ferma
Girone "A": Atletico Peñarol - Giesse Barga 2-1 (Poli, Spinu, Fontanini), Casciana Poggio - San Vito 2-0 (Magazzini, Micchi), Farneta - Spianate 1-2 (Betti, Gentile, Domini), Morianese - Sporting Vagli 3-1 (Amidei, Ghiglioni, Galli, Lorenzoni), Calcistica Popolare Trebesto - Pescaglia 0-0, Lammari - Coreglia 1-0 (Stringari), Villetta - Ligacutiglianese 2-1 (Satti, Pioli, Rashid); Badia Pozzeveri - Barga (domani, alle 21). Classifica: San Vito 24; Atletico Peñarol 23; Morianese 22; Calcistica Popolare Trebesto 21; Barga *, Pescaglia 19; lammari 18; Casciana Poggio 15; Villetta, Spianate 14; Coreglia 13; Badia Pozzeveri *, Giesse Barga 12; Ligacutilginaese 8; Sporting Vagli, Farneta 5. Sport.quotidiano.net
