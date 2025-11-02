Terrore sul treno per Londra | dieci passeggeri accoltellati 9 sono gravi Arrestati due uomini

Dieci persone sono rimaste ferite dopo essere state accoltellate sul treno diretto da Doncaster a Londra, in Gran Bretagna. Nove sono in gravissime condizioni e si teme per la loro vita. La polizia ha arrestato due uomini e l'Antiterrorismo è stato coinvolto nelle indagini. L'incidente è avvenuto ieri sera alle 19.39 poco dopo la partenza del convoglio dalla stazione di Peterborough, nel Cambridgeshire. In una dichiarazione rilasciata dopo l'attacco la polizia dei trasporti del Regno Unito ha affermato che è stato dichiarato un "incidente grave": "Stiamo lavorando per stabilirne le circostanze e le motivazioni". 🔗 Leggi su Iltempo.it

