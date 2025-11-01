Terrore sul treno aggressioni a colpi di coltello ai passeggeri | due arresti almeno 10 feriti

Due persone sono state arrestate dopo un attacco con il coltello in un treno nel Cambridgeshire nel Regno Unito avvenuto sabato 1 novembre. La polizia britannica riferisce di «diverse. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Terrore sul treno, aggressioni a colpi di coltello ai passeggeri: due arresti, almeno 10 feriti

