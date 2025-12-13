Boxe decise le finali dei Campionati Italiani | 18 titoli in palio a Trieste

A Trieste si sono svolte le semifinali dei Campionati Italiani di boxe, delineando il programma delle finali in programma domenica 14 dicembre. Quindici incontri decisivi che assegneranno 18 titoli nazionali nelle diverse categorie di peso, determinando i protagonisti che si contenderanno il titolo tricolore in una delle principali competizioni del settore.

A Trieste sono andate in scena le semifinali dei Campionati Italiani di boxe e si è così delineato il quadro degli incontri che domenica 14 dicembre metteranno in palio i tricolori nelle varie categorie di peso. RISULTATI MASCHILI. Eddine Bouraouia Badr ha prevalso su Sandro Spagoni (5-0) e affronterà Mattia Firinua (4-3 su Mouhcine Sabri) tra i 55 kg. Testa a testa tra Giacomo Giannotti (5-0 contro Mehdi Gueribi) e Davide Fiore (4-1 contro Francesco Cavazza) tra i 65 kg, mentre lo scettro dei 75 kg sarà conteso da Aldo Neglia (5-0 contro Halil Gezhilli) e Nicolò Vettore (ha prevalso su Martin Santana nel corso della terza ripresa). Oasport.it

Boxe: partiti i Campionati Italiani 2025 a Trieste con i quarti - Si è chiusa oggi al PalaChiarbola di Trieste la prima giornata dei Campionati Italiani Assoluti di boxe, in un formato che vede tre giorni di pugilato ... oasport.it