A Rocca San Casciano un' Epifania di luci e musica con i fuochi d' artificio della Befana e la musica degli Over the Pops

Il 5 gennaio a Rocca San Casciano si celebra l’Epifania con un evento che unisce luci, musica e spettacoli pirotecnici. La giornata prevede i tradizionali fuochi d’artificio della Befana e le esibizioni degli Over the Pops, offrendo alla comunità un’occasione per vivere insieme un momento di convivialità e tradizione in un’atmosfera serena e coinvolgente.

