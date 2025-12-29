A Rocca San Casciano un' Epifania di luci e musica con i fuochi d' artificio della Befana e la musica degli Over the Pops
Il 5 gennaio a Rocca San Casciano si celebra l’Epifania con un evento che unisce luci, musica e spettacoli pirotecnici. La giornata prevede i tradizionali fuochi d’artificio della Befana e le esibizioni degli Over the Pops, offrendo alla comunità un’occasione per vivere insieme un momento di convivialità e tradizione in un’atmosfera serena e coinvolgente.
Lunedì 5 gennaio a Rocca San Casciano si torna a festeggiare l'Epifania in grande con una giornata di luci e musica. I festeggiamenti, per l'occasione, si apriranno alle 15.30 al parco pubblico Carlo Alberto Cappelli insieme alla Befana che, accompagnata dal Corpo Bandistico Rocchigiano. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
