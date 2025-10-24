Corso gratuito di primo soccorso e uso del defibrillatore a Casalbordino

Un corso gratuito di primo soccorso e uso del defibrillatore è stato organizzato dalla protezione Civile “Madonna dell’Assunta” di Casalbordino che così rinnova il proprio impegno nella tutela della salute pubblica. Sabato 25 ottobre, dalle 15 alle 19, nella sede di palazzo Magnarapa, in piazza. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

