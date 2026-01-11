Tajani | l’Italia segue con preoccupazione la crisi in Iran sostegno alle aspirazioni democratiche del popolo

Il vice premier e Ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha manifestato preoccupazione per la crisi in Iran, evidenziando l'importanza di rispettare le aspirazioni democratiche del popolo iraniano. L’Italia segue con attenzione gli sviluppi delle manifestazioni in corso nel paese, sostenendo il diritto alla protesta pacifica e auspicando una soluzione che favorisca il dialogo e la stabilità.

Il vice premier e Ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani ha espresso forte preoccupazione per la situazione in Iran, dove da giorni sono in corso vaste manifestazioni. In una dichiarazione ufficiale, Tajani ha sottolineato il sostegno dell’Italia alle aspirazioni democratiche del popolo iraniano e ha chiesto alle autorità locali di rispettare i diritti umani e le libertà fondamentali di tutti i manifestanti. “Tutto ciò che riguarda la pena di morte come misura repressiva deve essere assolutamente evitato – ha affermato Tajani –, esprimo inoltre il mio cordoglio per chi ha perso la vita durante le manifestazioni”. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

