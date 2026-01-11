Svaligiata l' abitazione di una defunta in Abruzzo | orologi e gioielli rinvenuti nell' Agrigentino

Da chietitoday.it 11 gen 2026

Due persone sono state coinvolte in un furto avvenuto a Sulmona, Abruzzo, presso l’abitazione di una donna defunta. Durante una perquisizione domiciliare a Palma di Montechiaro, in provincia di Agrigento, i carabinieri hanno sequestrato orologi e gioielli, presumibilmente collegati al furto. L’indagine è in corso per chiarire i dettagli dell’operazione e individuare eventuali altre persone coinvolte.

Avrebbero svaligiato l’abitazione di una defunta a Sulmona, portando via un bottino di circa 50mila euro: orologi e gioielli rivenuti nel corso di una perquisizione domiciliare dei carabinieri a Palma di Montechiaro, in provincia di Agrigento.Indagati per i fatti due palmesi di 69 e 61 anni. Come. 🔗 Leggi su Chietitoday.itImmagine generica

