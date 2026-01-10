Svaligiata l’abitazione di una donna deceduta in Abruzzo refurtiva da 50mila euro trovata nell’Agrigentino

Una donna deceduta a Sulmona, in Abruzzo, è stata vittima di un furto all’interno della sua abitazione, con un bottino stimato di circa 50mila euro. La refurtiva è stata successivamente rinvenuta durante una perquisizione domiciliare condotta dai carabinieri a Palma di Montechiaro, in provincia di Agrigento. Indagini in corso per chiarire i dettagli dell’episodio e le eventuali responsabilità.

I ladri non sono andati in vacanza: svaligiata un’abitazione a Cercino Il furto nella serata tra sabato e domenica, mentre i padroni di casa erano assenti. Portati via monili in oro e ci sono anche i danni per l’effrazione. Ora indagano i carabinieri #laprovinciaunic - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.