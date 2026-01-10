Svaligiata l’abitazione di una donna deceduta in Abruzzo refurtiva da 50mila euro trovata nell’Agrigentino

Una donna deceduta a Sulmona, in Abruzzo, è stata vittima di un furto all’interno della sua abitazione, con un bottino stimato di circa 50mila euro. La refurtiva è stata successivamente rinvenuta durante una perquisizione domiciliare condotta dai carabinieri a Palma di Montechiaro, in provincia di Agrigento. Indagini in corso per chiarire i dettagli dell’episodio e le eventuali responsabilità.

Avrebbero ripulito l’abitazione di una defunta, a Sulmona, portando via un bottino di circa 50mila euro, ma la refurtiva sarebbe stata trovata nel corso di una perquisizione domiciliare dei carabinieri a Palma di Montechiaro, nell’Agrigentino. Una vicenda per cui ora, a essere indagati, sono due. 🔗 Leggi su Ilpescara.itImmagine generica

svaligiata l8217abitazione donna decedutaSvaligiata l’abitazione di una donna deceduta in Abruzzo, refurtiva da 50mila euro trovata nell’Agrigentino - A finire dei guai una coppia di Palma di Montechiaro che sarebbe stata assunta dai parenti della deceduta a Sulmona per pulire l'abitazione, ma l'avrebbero in realtà ripulita portando via beni e prezi ... ilpescara.it

